Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단이 '2018 엠넷 아시안 뮤직 어워즈'(MAMA)에서 총 9개 트로피를 휩쓸며 주인공으로 우뚝 섰습니다.방탄소년단은 14일 홍콩 아시아 월드 엑스포 아레나에서 열린 CJ ENM 주최 '2018 MAMA 인 홍콩'(2018 MAMA in HONGKONG)에서 대상 격인 '올해의 앨범'과 '올해의 가수'를 비롯해 틱톡 베스트 뮤직비디오, 베스트 아시안 스타일, 엠 웨이브 글로벌 초이스(M WAVE GLOBAL CHOICE)까지 5개 상을 받았습니다.지난 12일 일본에서 열린 '2018 MAMA 팬스 초이스 인 재팬'(2018 MAMA FANS' CHOICE in JAPAN)에선 대상인 '월드와이드 아이콘 오브 더 이어'(Worldwide Icon of the Year)를 비롯해 '월드와이드 팬스 초이스 톱 10', '페이보릿 뮤직비디오', '페이보릿 댄스 아티스트 남자'까지 네 개 트로피를 품었습니다.수상에 앞서 방탄소년단은 세계적인 히트곡 '아이돌'(IDOL)과 '에어플레인 파트.2'(Airplane pt.2) 등을 아름다운 퍼포먼스와 함께 선보였습니다.트와이스는 이날 대상 격인 '올해의 노래'를 비롯해 '여자 그룹상', '베스트 댄스 퍼포먼스 여자그룹'까지 총 3개 트로피를 받았습니다.이밖에 '여자 가수상'은 선미가, '남자 가수상'은 로이킴이 받았습니다. '남자 그룹상'은 워너원이, '베스트 댄스 퍼포먼스 솔로'는 청하가, '베스트 댄스 퍼포먼스 남자'는 세븐틴이 챙겼으며 '베스트 아시안 아티스트 만다린'은 싱가포르 출신 가수 린쥔지예(林俊傑)가 차지했습니다.'베스트 보컬 퍼포먼스 솔로'는 헤이즈, '베스트 OST'는 세븐틴이, '뉴 아시안 아티스트'는 아이즈원이, '틱톡 모스트 파퓰러 아티스트'는 갓세븐이, '베스트 힙합&어반 뮤직'은 지코가, '베스트 밴드 퍼포먼스'는 혁오가 받았다. '올해의 발견'은 모모랜드에게 돌아갔습니다.'MAMA'는 CJ E&M이 주최하는 음악 시상식으로 1999년 '엠넷 영상음악대상'으로 시작해 10여 년 동안 국내에서 개최해오다 2009년을 기점으로 'MAMA'로 변모했습니다.