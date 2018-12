영화 '버닝', 오바마 전 대통령 꼽은 올해의 영화에 올라

Photo : KBS News

이창동 감독의 영화 '버닝'이 버락 오바마 전 미국 대통령이 꼽은 올해의 영화 중 하나로 선정됐다.현지시간 28일 미 일간 USA 투데이와 CNN 방송에 따르면, 오바마 전 대통령은 이날 자신의 페이스북과 인스타그램 등에 버닝을 포함해 올 한 해 자신이 즐겼던 책과 영화, 노래의 목록을 올렸다.매년 연말 자신이 가장 좋아하는 책, 영화, 노래를 팔로워들과 공유하는 것은 오바마 전 대통령이 현직 때부터 해온 작은 전통이다.버닝은 아직 미국에서 개봉하지 않았지만 오바마 전 대통령이 좋아하는 영화에 들어갔다.영화 부문에서는 또 마블의 히어로 영화 '블랙팬서', 내털리 포트먼 주연의 '서던 리치:소멸의 땅', 넷플릭스 영화 '로마', '스탈린의 죽음', '흔적 없는 삶', '어느 가족' 등이 이름을 올렸다.도서 부문에선 아내 미셸 오바마가 올해 출간한 회고록 '비커밍', '아메리칸 프리즌', '필 프리', '이민, 몬태나' 등이 올랐다.음악 부문에선 카디 B의 '아이 라이크 잇'(I Like It), 저넬 모네이의 '메이크 미 필'(Make Me Feel), 제이 록의 '와우 프리스타일'(Wow Freestyle) 등이 선택을 받았다.