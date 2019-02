미 국무부, 북한 김혁철 직함 '국무위 대미특별대표' 확인

Photo : YONHAP News

KBS가 지난달 말 보도한 바와 같이, 북한 측 비핵화 실무협상 대표인 김혁철의 직함이 '국무위원회 대미특별대표'인 것으로 확인됐습니다.미국 국무부는 8일 홈페이지에 게시한 보도자료에서 김혁철의 직함을 '북한 국무위원회 대미특별대표'( Special Representative for U.S. Affairs of the State Affairs Commission of the D.P.R.K)라고 표기했습니다.북한은 미국 측 책임자인 스티븐 비건 대북특별대표와 격을 맞추기 위해 국무위 대미특별대표라는 직책을 새로 만든 것으로 보이며, 특히 김혁철 대미특별대표의 소속을 북한 국무위원회로 정한 것은 김 대표가 김정은 국무위원장의 뜻을 반영해 미국과 협상을 하고 있다는 점을 부각하기 위한 것으로 풀이됩니다.이에 앞서 KBS는 지난달 31일 9시뉴스를 통해, 북한이 지난달 18일 김영철 부위원장 방미 당시 김혁철을 소개하면서 '국무위원회 대미특별대표'라고 호칭했다는 사실을 보도한 바 있습니다.