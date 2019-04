일본은 지금 트와이스 열풍…10만 도쿄돔 꽉 채워

Photo : YONHAP News

그룹 트와이스가 지난달 29∼30일 일본 도쿄돔 콘서트를 성공적으로 마무리했습니다.소속사 JYP엔터테인먼트는 트와이스가 이틀간 10만 관객을 동원했으며 공연장 주변은 기념품을 사려는 팬들로 인산인해를 이뤘다고 1일 밝혔습니다.1988년 개장한 일본 도쿄돔은 일본프로야구 요미우리 자이언츠가 홈구장으로 쓰는 초대형 공간입니다.롤링스톤스, 휘트니 휴스턴, 마돈나, 비욘세 등 세계적인 스타가 섰으며 일본 스타 가운데서도 스마프, 글레이, 하마사키 아유미 등 톱가수만이 공연을 펼친 곳입니다.JYP는 "트와이스가 일본 데뷔 21개월 만에 도쿄돔에 입성했다는 건 현지 인기가 어느 정도인지 보여준다"고 전했습니다.트와이스는 이번 공연에서 일본 첫 싱글 '원 모어 타임'(One More Time)을 시작으로 '하트 셰이커'(Heart Shaker), '댄스 더 나잇 어웨이'(Dance The Night Away) 등 히트곡을 선보였습니다.현지 언론도 트와이스의 투어에 깊은 관심을 보였습니다.일본 MBS의 다큐멘터리 프로그램 '정열대륙'은 트와이스의 리허설 현장부터 본공연까지 생생한 모습을 일거수일투족 전했습니다.지난달 20∼21일 오사카 교세라돔에서 일본 돔투어를 시작한 트와이스는 오는 6일 나고야돔을 끝으로 현지 일정을 매듭짓고, 이달 국내로 컴백합니다.