철도계의 '유엔총회' 국제철도협력기구 회의 다음주 서울서 개최

Photo : YONHAP News

동유럽과 아시아 국가 철도 운영사 대표들이 한자리에 모이는 '대륙철도의 유엔총회' 제34차 국제철도협력기구(OSJD) 사장단회의가 오는 8∼12일 서울 소공동 롯데호텔에서 열립니다.1956년 유럽과 아시아 간 국제철도 운행을 위해 창설된 국제철도협력기구(OSJD)는 우리나라와 러시아, 중국, 북한을 포함해 동유럽과 중앙아시아 29개국 정부와 철도 운영기관으로 구성돼 있습니다.OJSD는 시베리아 횡단철도(TSR)와 중국 횡단철도(TCR) 등 유라시아 횡단철도 운영과 관련된 국제철도운송협정을 관장하고 국제운송표준 원칙을 수립하는 역할을 맡습니다.한국은 2015년부터 OSJD 가입을 추진해왔으나 다른 정회원인 북한의 반대로 무산되다가 2018년 6월 북한이 찬성으로 입장을 선회하면서 OSJD에 가입하게 됐습니다.'평화로! 번영으로!'(Toward the Future of Peace and Prosperity)를 슬로건으로 내건 이번 회의에는 사장단회의 대상 27개국 중 20개 국가가 참석해 국내외에서 300여 명이 참석할 것으로 예상됩니다.이번 회의는 코레일 주관으로 공식 의장인 손병석 코레일 사장이 전반적 진행을 주관하며 5일간 실무회의, 수석대표회의, 사장단 전체회의 순으로 진행됩니다.회원국 간 협력 강화를 위해 '국제철도 교육을 위한 상설위원회 신설' 안건이 논의되고 2020년 사장단회의 개최지도 결정됩니다.코레일은 이번 행사의 성공적 진행을 위해 해외 철도 관계자를 위한 한국 문화체험 프로그램과 한국철도 홍보부스를 운영할 계획입니다.아울러 회의 기간 러시아, 폴란드, 헝가리 등 각국 철도회사와 실질적 협력 방안도 논의할 예정입니다.지난해부터 철도협력을 추진하고 있는 러시아철도공사와는 남·북·러 간 철도화물정보 연계방안 연구과제 수행 방안을 이번 회의에서 확정하고 연구에 착수하게 됩니다.서울 사장단회의에 대해 아틸라 키쉬 OSJD 사무총장은 "한국의 정회원 가입은 OSJD에 중요한 의미를 가진다"며 "전문성 있게 행사를 준비해 성공적으로 치루길 기대한다"고 밝혔습니다.손병석 코레일 사장은 "대륙철도 운영을 관장하는 OSJD의 중요 회의를 성공적으로 개최하는 것은 동아시아철도공동체 구축의 초석이 될 것"이라며 "관련국들과 긴밀히 협력하며 대륙철도로 나아갈 한국철도의 미래를 차분히 준비하겠다"고 말했습니다.