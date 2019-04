방탄소년단, 새앨범 발매 첫주 판매량 213만장 돌파

Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단이 새 앨범 발매 1주일 만에 판매량 200만장을 돌파하는 신기록을 세웠습니다.19일 음반판매량 집계사이트 한터차트에 따르면 지난 12일 발매된 방탄소년단 미니앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)는 지난 18일까지 총 213만480장 판매량을 기록했습니다.이는 방탄소년단 앨범 사상 첫주 최다 판매량으로, 지난해 5월 발매한 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)가 기록한 첫주 판매량 100만3천524장(5월 18일~24일)을 두 배 이상 넘겼습니다.앞서 방탄소년단은 지난 3월 새 앨범 예약 판매를 시작해 단 5일 만에 선주문 268만5천30장을 기록하며 화제를 모았습니다.이 앨범은 발매 직후 국내 음원차트 1위를 휩쓸었으며 세계 86개 지역 아이튠스 '톱 앨범' 차트 1위에 올랐습니다.또 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이에서 수록곡 전곡이 한국 가수 최초로 '글로벌 톱 200'에 진입했으며, 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)는 '글로벌 톱 200' 3위, 미국 '톱 200' 4위에 오르며 한국 가수 최고 기록을 세웠습니다.미국 빌보드와 영국 오피셜 차트는 새 앨범이 '빌보드 200'과 '오피셜 앨범 차트'에서 각각 1위를 차지했다고 예고했습니다.방탄소년단은 지난 18일 엠넷 '엠카운트다운'에서 국내 첫 컴백 무대를 펼쳤습니다.