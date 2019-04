Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단이 영국 오피셜 앨범 차트에서 2주 연속 '톱 10'에 올랐습니다.현지시간 26일 영국 오피셜차트에 따르면 방탄소년단이 지난 12일 발매한 새 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)는 '오피셜 앨범 차트 톱 100' 7위, 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)는 '오피셜 싱글 차트 톱 100' 29위를 차지했습니다.이들은 앞서 발매 첫 주인 지난주 '오피셜 앨범 차트 톱 100'에서 한국 가수 최초로 1위에 등극했으며, '오피셜 싱글 차트 톱 100'에서 13위를 차지해 한국 그룹 최고 기록을 자체 경신했습니다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 "방탄소년단이 앨범과 싱글 차트에 2주 연속 동시 이름을 올렸다"며 "특히 앨범 차트 1위에 이어 2주 연속 '톱 10' 기록도 방탄소년단이 한국 가수 최초"라고 전했습니다.