결전의 날 밝았다…방탄소년단이 웸블리서 불태울 150분

드디어 K팝의 웸블리 입성 '결전의 날'이 밝았습니다.그룹 방탄소년단(BTS)은 현지시간 1일 비틀스와 퀸의 고향인 영국에서 공연사(史)에 새로운 획을 긋습니다.공연 시작 시간은 오후 7시 30분(한국기준 2일 새벽 3시 30분)입니다. 일곱 멤버들은 이에 앞서 무대 장치를 최종 점검합니다.국내외 언론과 기자간담회도 마련했습니다. 오후 5시 30분부터 40분간 취재진과 질의응답을 통해 런던 공연의 의미와 앞으로의 음악적 계획 등을 밝힙니다. 전 세계에서 취재신청이 몰려들면서 빅히트엔터테인먼트는 영어, 일본어 전문통역을 준비했습니다.이번 공연의 세트리스트는 공개되지 않았지만 앞서 북미투어로 유추해볼 수 있습니다. 방탄소년단은 지난달 18∼19일 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 고대 그리스 신전을 연상시키는 세트를 배경으로 '디오니소스'(Dionysus)를 부르며 무대에 등장했습니다. 이어 '낫 투데이'(Not Today), '아이돌'(IDOL), '페이크 러브'(FAKE LOVE), '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스 등 히트곡을 들려줬으며, 일곱 멤버의 솔로 무대도 펼쳤습니다. 새 앨범 '맵 오브 더 솔: 페르소나'에 수록된 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)와 '메이크 잇 라이트'(Make It Right), '소우주'(Mikrokosmos)도 빼놓지 않았습니다.150분간 진행되는 공연은 네이버 브이라이브(V LIVE)에서 독점 생중계됩니다.