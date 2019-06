방탄소년단 '작은 것들을 위한 시' 유튜브 4억뷰

Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)' 뮤직비디오가 23일 오전 새벽 유튜브 4억 뷰를 넘어섰습니다.'작은 것들을 위한 시'는 지난 4월 발매한 앨범 '맵 오브더 솔:페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)'의 타이틀 곡으로, 미국 싱어송라이터 할시가 피처링해 화제가 됐습니다.이 노래는 공개 24시간 만에 조회 수 7천460만 건을 달성해 영국 기네스월드레코드로부터 '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 비디오' 등 3개 부문을 인증받았습니다.이로써 방탄소년단은 7억 뷰를 돌파한 'DNA'를 비롯해 5억 뷰를 넘긴 '불타오르네'와 '페이크러브(FAKE LOVE)', '마이크 드롭(MIC Drop)' 리믹스, 4억 뷰의 '쩔어', '피 땀 눈물', '아이돌(IDOL)'에 이어 9번째 4억 뷰를 기록하게 됐습니다.이달 15일부터 부산을 시작으로 국내 팬 미팅을 이어온 방탄소년단은 오늘 서울 송파구 올림픽공원 체조경기장을 마지막으로 팬 미팅 일정을 마무리합니다.