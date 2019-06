BTS '작은 것들을 위한 시' 미 레코드협회 '플래티넘' 인증 받아

Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단의 신곡 '작은 것들을 위한 시'가 미국 레코드산업협회(RIAA)로부터 음반 100만 장 돌파를 뜻하는 '플래티넘' 인증을 받았습니다.소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면, 미 레코드산업협회는 현지시각 24일 방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)에 디지털 싱글 부문 플래티넘 인증을 부여했습니다.이는 지난해 11월 첫 플래티넘을 기록한 '마이크 드롭'(MIC Drop)에 이은 두 번째 기록이자 한국 가수 최다 플래티넘 인증 기록입니다.미 레코드산업협회는 음반 판매량에 따라 '골드 앨범'(50만 장), '플래티넘 앨범'(1백만 장), '멀티 플래티넘 앨범'(2백만 장), '다이아몬드 앨범'(1천만 장) 자격을 인증합니다.음원이 플래티넘 인증을 받으려면 음반 판매량 1백만 장에 해당하는 유료 디지털 다운로드, 오디오 및 비디오 스트리밍 등을 기록해야 합니다.앞서 방탄소년단은 '마이크 드롭'부터 '디엔에이'(DNA), '페이크 러브'(FAKE LOVE), '아이돌'(IDOL)까지 디지털 싱글 '골드' 인증을 비롯해 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)로 한국 가수 최초로 앨범 부문에서 '골드 멀티 디스크 셋' 인증을 받았습니다.방탄소년단은 7월 6∼7일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 7월 13∼14일 시즈오카 스타디움 에코파에서 '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF) 투어를 이어갑니다.