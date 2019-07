현역 군인 IS 가입 시도…‘폭발물 점화 장치’까지 훔쳐

Photo : KBS News

국내에서 테러단체 IS에 가입하려 한 20대 현역 군인이 테러방지법 위반 혐의로 적발된 사실이 KBS 취재 결과 확인됐습니다.군경합동 TF는 최근 IS에 가입하려 한 23살 박 모 씨를 테러방지법 위반 혐의로 적발했습니다.2017년 수도권 소재 육군 모 부대에 입대한 박 씨는 군 입대 전인 2016년부터 최근까지 IS 관련 정보를 수집하고 테러 영상을 직접 편집해 인터넷 사이트에 올리는 등 IS의 테러 활동을 선전·선동한 혐의를 받고 있습니다.박 씨는 IS 조직원과 지지자들이 사용하는 비밀 애플리케이션까지 자신의 휴대전화에 설치했습니다.수사 과정에서 박 씨는 해당 어플 설치 경위를 제대로 설명하지 못한 것으로 알려졌습니다.박 씨가 IS 조직원으로부터 IS 가입 방법이 담긴 메일을 받은 정황도 확인됨에 따라 수사 당국은 박 씨가 실제로 IS에 가입하려 했던 것으로 판단했습니다.이와 함께 박 씨 휴대전화에서 사제 실탄 제조 영상이 확인됐고, 테러범 무기와 비슷한 모양의 흉기도 인터넷에서 구매해 집에 보관 중인 것으로 드러났습니다.박 씨는 심지어 폭파병으로 교육을 받던 중 군용 폭발물 점화 장치를 훔쳐 보관해 왔던 것으로 확인됐습니다.수사당국은 박 씨의 수첩에서 타인에 대한 공격성을 드러낸 메모를 확인해 박 씨가 단순히 IS를 추종하는것이 아니라 자생적 테러를 준비한 것으로 봤습니다.다만 수사 당국은 박 씨가 일시와 장소, 방법 등 구체적인 테러 실행 계획은 세우지 않았던 것으로 파악하고 있습니다.