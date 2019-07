Photo : KBS News

영화 '알라딘'이 14일 누적 관객 수 1천만 명을 돌파했습니다.영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '알라딘'은 이날 오전 10시 기준 누적 관객 수 1천2만967명을 기록했습니다.이로써 '알라딘'은 개봉한 지 53일 만에 '어벤져스: 엔드게임'에 이어 25번째, 외화로서는 7번째로 '1천만 영화 클럽'이 됐습니다.1992년 작 애니메이션을 실사영화로 옮긴 '알라딘'은 특유의 음악과 춤, 애니메이션 팬들의 옛 향수를 자극하는 줄거리로 입소문을 타며 흥행을 이어갔습니다.원작 애니메이션을 통해 잘 알려진 '어 홀 뉴 월드'(A Whole New World), '프렌드 라이크 미'(Friend Like Me) 외에도 새롭게 추가된 재스민 공주의 솔로곡 '스피치리스'(Speechless)까지 삽입곡이 모두 주요 음원 순위 상위권에 올라있습니다.