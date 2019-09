Photo : YONHAP News

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 문재인 대통령이 현지시간 23일 오후 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 정상회담을 하고 기후분야 및 한반도 정세 진전을 위한 협력 방안 등을 논의했습니다.문 대통령이 덴마크 정상과 회담하는 것은 지난해 10월 라르스 뢰케 라스무센 전 총리와의 회담에 이어 두 번째입니다.지난 6월 취임한 프레데릭센 총리와의 정상회담은 이번이 처음입니다.프레데릭센 총리는 덴마크 역사상 두 번째 여성 총리이자 최연소 총리입니다.문 대통령과 프레데릭센 총리는 2011년 양국이 수립한 '전략적 동반자 관계'와 '녹색성장 동맹'을 기반으로 2020년 제2차 P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030·녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 정상회의가 한국에서 성공적으로 개최될 수 있도록 협력을 강화하기로 했습니다.P4G는 덴마크 주도의 민관 연대로서, 기후변화 대응과 지속가능발전목표 달성을 위한 민관협력 사업을 지원하는 역할을 합니다.문 대통령은 이번 정상회담에 앞서 덴마크와 공동으로 주최한 리셉션에서 내년 P4G 정상회의를 우리나라에서 개최한다고 발표했습니다.문 대통령은 지난해 10월 덴마크 코펜하겐에서 열린 1차 정상회의에 참석한 바 있습니다.양국 정상은 한·덴마크 녹색성장동맹이 기후변화 대응과 지속가능발전을 위한 선도적 역할을 수행하고 있다는 점에 공감대를 형성하고, 덴마크 주도의 P4G와 우리 주도의 글로벌 녹색성장 연구소(GGGI) 간 협력이 더욱 확대되기를 기대했습니다.한편, 프레데릭센 총리는 문 대통령의 한반도 평화 정착을 위한 지도력을 높이 평가하고 앞으로도 우리 정부의 노력을 지지해 나갈 것이라고 밝혔습니다.문 대통령은 한반도 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력을 설명하는 한편, 한반도 비핵화와 평화에 대한 덴마크의 지지에 사의를 표시했습니다.