빌보드 '2010년대를 정의한 100곡'…BTS·싸이·소녀시대 포함

Photo : YONHAP News

미국 빌보드가 2019년 끝을 앞두고 '2010년대를 정의한 100곡'을 선정했습니다.K팝 중에는 방탄소년단(BTS) '아이 니드 유'(I Need U)와 싸이 '강남스타일', 소녀시대 '아이 갓 어 보이'(I GOT A BOY)등 3곡이 포함됐습니다.빌보드는 현지시간 21일 홈페이지에 '지난 10년을 정의한 100곡' 명단을 발표했습니다.지난 10년 음악과 문화에 '결정적 영향'을 미친 노래 100곡을 통해 2010년대 음악산업을 설명하려는 시도입니다.빌보드는 아티스트나 작곡가, 프로듀서, 레이블 관계자, 비평가 등 업계 관계자들을 인터뷰하고 이를 토대로 각각의 곡에 대한 에세이를 실었습니다.'월드스타' 방탄소년단의 곡 중에선 그들 이력에 주요 분기점이 된 2015년 미니앨범 '화양연화' 파트.1의 타이틀곡 '아이 니드 유'가 선정됐습니다.빌보드는 "2010년대 후반에 대한 담론은 많은 부분 '미국 시장에서 비영어권 뮤지션의 부상'에 부인할 수 없이 초점을 맞춰야 하고, BTS는 그 중심에 있다"며 '아이 니드 유'는 "그들이 세계적 슈퍼스타로 도약할 수 있도록 미래를 위한 기틀을 놓았다"고 평가했습니다.빌보드는 싸이의 '강남스타일'에는 BTS가 이끄는 미국 내 K팝 부상의 '프리퀄'이었다고 의미를 부여했습니다.사실상 '전 세계를 뒤덮은' 강남스타일은 유튜브 10억 뷰를 달성한 첫 뮤직비디오였습니다.여러 음악적 요소를 자유롭게 넘나든 소녀시대의 2013년 히트곡 '아이 갓 어 보이'(I GOT A BOY)도 "21세기 음악적 실험주의의 한계를 더욱 확장한 곡"으로 평가되며 이름을 올렸습니다.빌보드는 "'아이 갓 어 보이'는 독창성이 장르적 제한뿐 아니라 개인의 예술적 정체성에 대한 인식에 구애받지 않을 때 어떤 결과물이 나오는지 세상에 보여 줬다"고 평했습니다.빌보드는 "2010년대 후반으로 갈수록 K팝뿐만 아니라 점점 더 많은 뮤지션이 장르의 틀에 갇히기 거부하고 경계를 뛰어넘어 더욱 역동적인 음악을 만들고 있으며, '아이 갓 어 보이'는 그 전형"이라고 평가했습니다