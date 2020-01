Photo : YONHAP News

도널드 트럼프 미국 대통령은 이라크 내 미군 주둔기지 2곳이 이란의 미사일 공격을 받은 것과 관련, "괜찮다"며 전 세계에서 가장 강력한 군을 보유하고 있다고 말했습니다.트럼프 대통령은 이튿날인 8일 오전 대국민 성명을 통해 이란의 '보복 타격'에 대한 입장 및 향후 대응 방안을 발표할 예정이어서 그 구체적 내용이 주목됩니다.트럼프 대통령은 이날 밤 트위터에 올린 글에서 "괜찮다(All is well)!. 이라크에 위치한 미군 기지 2곳에 이란으로부터 미사일 발사가 있었다"며 "사상자와 피해에 대한 평가 작업이 현재 진행 중"이라고 말했습니다.그러면서 "지금까지는 매우 좋다(So far, so good)!"라며 "우리는 전 세계 그 어디에서도 단연코 가장 강력하고 가장 잘 갖춰진 군을 보유하고 있다!"고 밝혔습니다.그는 "나는 내일 아침 성명을 발표할 것"이라고 말했습니다.현재까지는 큰 피해가 없다는 점을 강조하는 한편 강력한 군사력을 기반으로 잘 대응할 것이라는 점을 강조, 국민을 안심시키고 대외적으로 자신감을 피력하기 위한 차원으로 보입니다.