방탄소년단 'DNA' 뮤비, 유튜브 9억뷰 돌파

Photo : YONHAP News

방탄소년단이 처음으로 유튜브에서 9억뷰를 넘긴 뮤직비디오를 보유하게 됐습니다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 이들의 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 HER) 타이틀곡 'DNA' 뮤직비디오가 10일 오전 9시께 유튜브에서 조회수 9억 건을 돌파했다고 이날 밝혔습니다.2017년 9월에 발표된 이 노래는 방탄소년단 곡 중 처음으로 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100'에 진입한 뒤 4주간 머물렀습니다.이듬해 2월 음반 판매량 50만 장에 해당하는 유료 디지털 다운로드, 오디오 및 비디오 스트리밍 등을 기록해 미국 레코드산업협회로부터 '골드' 인증을 받기도 했습니다.방탄소년단은 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)를 필두로 '불타오르네'(FIRE), '페이크 러브'(FAKE LOVE), '마이크 드롭'(Steve Aoki Remix)까지 6억뷰 이상 뮤직비디오 4편을 보유합니다.'아이돌'(IDOL)은 현재 약 5억9천800만뷰로, 6억뷰 돌파가 눈앞입니다.한편 방탄소년단은 다음 달 21일 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 발매합니다.오는 17일에는 선공개곡을 선보일 예정입니다.