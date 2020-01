Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단(BTS)의 새 앨범 국내외 선주문량이 일주일 만에 342만 장을 돌파하며 방탄소년단 앨범 사상 최대치를 기록했습니다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 방탄소년단 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 예약판매가 지난 9일 시작된 뒤 15일까지 선주문량이 342만 장을 넘어선 것으로 나타났다고 16일 밝혔습니다.이는 방탄소년단 앨범 유통사 드림어스컴퍼니가 국내외 선주문량을 집계한 결과입니다.이번 앨범은 방탄소년단 앨범 사상 최다 선주문 수량입니다.지난해 발매한 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(MAP OF THE SOUL: PERSONA) 선주문량 268만 장을 훌쩍 넘어섰습니다.'맵 오브 더 솔 : 7'은 해외 예약 판매를 진행하는 미국 아마존에서도 'CD 앤 바이닐'(CDs & Vinyl) 부문 베스트셀러 1위를 8일째 이어갑니다.이 앨범은 다음 달 21일 오후 6시 발매될 예정입니다.