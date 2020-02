'온전한 나' 찾은 방탄소년단의 이야기…새 앨범 21일 공개

Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단(BTS)은 21일 오후 6시 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 전 세계에 동시 발매합니다.이번 앨범은 '영혼의 지도', 즉 진정한 자아를 찾기 위한 여정을 다룬 '맵 오브 더 솔'(MAP OF THE SOUL) 연작 두 번째 음반입니다.지난해 4월 발매된 미니앨범 '맵 오브 더 솔: 페르소나'를 잇는 것으로, 정규 앨범 규모는 신곡 15개를 포함해 총 20개 트랙에 달합니다.타이틀곡은 'ON'(온)으로, 소속사는 "방탄소년단만의 파워풀한 에너지와 진정성을 가득 실은 힙합곡"이라며 아티스트로서 소명의식을 담은 노래라고 전했습니다.이번 정규 4집은 정식 발매도 하기 전 국내외 선주문량은 402만 장을 넘어서며 방탄소년단 앨범으로는 역대 최대치를 기록했습니다.방탄소년단은 정규 4집 공개 직후 첫 일정으로 미국 NBC 아침 토크쇼 '투데이 쇼'에 출연한 후, 24일에는 서울에서 글로벌 기자간담회를 엽니다.오는 4월부터는 스타디움 규모 월드투어에 나설 예정입니다.