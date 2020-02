BTS 컴백에 '작은 것들을 위한 시' MV도 유튜브 7억 뷰

Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 앨범을 들고 복귀하는 21일 히트곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 뮤직비디오도 유튜브 7억 뷰를 돌파했습니다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 '작은 것들을 위한 시' 뮤직비디오가 이날 오전 8시 10분께 유튜브 조회 수 7억 건을 넘었다고 밝혔습니다.'작은 것들을 위한 시'는 지난해 4월 발매된 미니앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 타이틀곡으로, 팝스타 할시가 피처링했습니다.미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8위까지 오르는 등 세계적으로 히트했습니다.이밖에 방탄소년단은 9억 뷰를 넘긴 '디엔에이'(DNA), 6억 뷰를 넘긴 '아이돌', '마이크 드롭' 리믹스, '불타오르네'(FIRE), '페이크 러브'(FAKE LOVE) 등 뮤직비디오를 보유하고 있습니다.방탄소년단은 이날 오후 6시 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 전 세계에 동시 발매합니다.