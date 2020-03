방탄소년단, 일본 오리콘 주간차트도 1위…5대 음악시장 정상 석권

Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단(BTS)이 새 앨범으로 일본에서도 오리콘 주간 앨범 차트 1위에 오르며 세계 5대 음악 시장으로 꼽히는 5개국 앨범 차트 정상을 석권했습니다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 방탄소년단 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)이 오는 9일 자(집계기간 2월 24일∼3월 1일) 오리콘 주간 앨범 차트에서 판매량 37만 6천879장으로 1위를 차지했다고 전했습니다.방탄소년단이 오리콘 주간 앨범 차트에서 정상에 오른 건 통산 5번째입니다.2016년 9월 일본 정규 2집 '유스', 2017년 10월 한국 앨범 '러브 유어셀프 승 허', 2018년 4월 일본 정규 3집 '페이스 유어셀프'(FACE YOURSELF), 2018년 9월 한국 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'로 이 각각 1위에 올랐습니다.방탄소년단은 이로써 세계 5대 음악 시장 앨범 차트를 모두 휩쓸었습니다.국제음반산업협회(IFPI)가 지난해 4월 발간한 '글로벌 뮤직 리포트 2019'를 보면, 세계 5대 음악 시장의 규모는 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스 순입니다.