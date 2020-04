방탄소년단, '빌보드 200' 37위…7주째 상위권

Photo : YONHAP News

방탄소년단(BTS) 신보가 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 7주째 상위권을 기록하며 꾸준한 성적을 내고 있습니다.14일(이하 현지시간) 빌보드가 공개한 최신 차트에 따르면 방탄소년단이 지난 2월 발매한 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7''(MAP OF THE SOUL : 7)은 '빌보드 200'에서 37위를 기록했습니다.발매 직후 '빌보드 200'에서 1위로 데뷔한 이후 7주째 상위권을 지키는 중입니다.한편 방탄소년단 데뷔 앨범인 '투 쿨 포 스쿨'(2 COOL 4 SKOOL)은 팬들의 '만우절 장난'으로 지난주 빌보드 월드 앨범 차트에 처음 이름을 올렸습니다.빌보드는 2013년 발매된 방탄소년단의 첫 앨범 '투 쿨 포 스쿨'이 발매 후 거의 7년 만에 빌보드 월드 앨범 차트에 데뷔했다고 11일 보도했습니다.이 앨범 타이틀곡인 '노 모어 드림'(No More Dream) 역시 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에서 2위를 기록하며 한 주 동안 미국 내에서 가장 많이 팔린 K팝이 됐습니다.수록곡 '인트로 : 투 쿨 포 스쿨'과 '좋아요'는 각각 18위와 10위에 올랐습니다.빌보드는 "방탄소년단 팬 '아미'들은 장난조차도 큰 영향을 줄 수 있는 부인할 수 없는 힘"이라면서 "농담이었지만 팬들이 그룹의 역사적인 경력을 되돌아보는 순간이었으며 많은 이들이 방탄소년단 실제 데뷔 앨범에 여분의 사랑과 지지를 보내는 기회를 가졌다"고 전했습니다.