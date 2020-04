Photo : YONHAP News

보이그룹 몬스타엑스가 최근 일본에서 발매한 싱글로 오리콘·타워레코드·라인뮤직 등 현지 차트 1위를 휩쓸었다.18일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 몬스타엑스가 지난 15일 발표한 일본 싱글 '위시 온 더 세임 스카이'(Wish on the same sky)는 16일 자 오리콘 싱글 데일리 랭킹 1위를 차지했다.이 싱글은 발매 직후 타워레코드 '데일리 세일즈 차트'에서도 사흘 연속 1위를 기록했으며, 음원 사이트인 라인뮤직 '톱 100' 위클리 차트(1∼7일 자)에서도 정상에 올랐다.'위시 온 더 세임 스카이'는 따뜻하고 부드러운 멜로디와 보컬이 담긴 미디엄 발라드다.이 싱글에는 몬스타엑스의 미니앨범 '팔로우 : 파인드 유' 타이틀곡 '팔로우' 일본 버전도 수록됐다.한편, 몬스타엑스는 다음 달 11일 새 미니앨범 '판타지아 엑스'(FANTASIA X)로 7개월 만에 국내에서 컴백할 예정이다.