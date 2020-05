'포스트 코로나 시대' 준비…서울시 온라인 국제회의 개최

Photo : YONHAP News

서울시는 코로나19 위기를 극복하고 대전환의 시대를 대비하기 위한 온라인 국제회의 'CAC(Cities Against Covid-19) 글로벌 서밋 2020'을 6월 1∼5일 개최한다고 27일 밝혔습니다.'CAC 공유, 협력, 연대'라는 주제 아래 총 15개 세션으로 열리는 이번 행사에는 세계 각국 주요 도시의 시장과 세계적인 석학, 각 분야 전문가 등 120여명이 참여합니다.온라인 화상회의 형식으로 만나 기후·환경, 문화, 대중교통, 스마트도시 등 10개 분야 협력과제에 관한 다양한 담론을 펼칩니다.서울시는 지난달 세계 여러 도시의 요청으로 서울의 방역 정책과 노하우를 공유하는 영문 온라인 플랫폼 CAC(Cities Against COVID-19, http://english.seoul.go.kr/covid)를 열어 큰 호응을 얻었고, 이번 국제회의는 더 확장된 협력과 연대의 장을 마련한다는 취지로 기획했다고 설명했습니다.특히 박원순 서울시장은 6월 2일 러시아 모스크바, 인도네시아 자카르타 등 세계 40여개 도시 시장들이 참여하는 '도시정부 시장회의'를 엽니다.도시 정부의 역할과 연대의 필요성을 강조하고 감염병 대응 국제기구 설립을 제안하는 내용과 관련된 '서울선언문'을 채택합니다.또 기조연설을 통해 '팬데믹 시대 도시 위기를 극복할 서울의 제안'을 발표합니다.박 시장은 3일 기후·환경 세션에서는 '서울형 그린뉴딜'에 대한 비전을 제시하고, 4일에는 퓰리처상 수상작 '총, 균, 쇠'의 저자인 문화인류학자 재러드 다이아몬드와 팬데믹 이후 인류의 미래와 도시의 대응에 관해 논의합니다.아울러 서울시는 이번 국제회의에서 '혁신기업 IR(기업설명회)'도 마련해 IT 기반 비대면 기업, 의학·의료기기 기업 등 최근 주목받는 혁신기업 20여곳을 전 세계에 소개합니다.이번 행사의 모든 프로그램은 서울시 공식 유튜브(국문: https://www.youtube.com/seoullive, 영문: https://www.youtube.com/seoulcityofficial)를 통해 한국어·영어(동시통역)로 생중계됩니다.