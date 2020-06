방탄소년단, 일본 정규앨범 타이틀곡으로 82개국 아이튠즈 정상

Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단(BTS)이 일본 정규앨범 발매에 앞서 먼저 선보인 타이틀곡으로 세계 아이튠즈 차트 정상을 휩쓸었습니다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 방탄소년단의 일본어 노래 '스테이 골드'가 일본을 비롯해 미국, 영국, 브라질, 인도 등 82개 지역에서 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 차지했다고 20일 밝혔습니다.이는 방탄소년단이 일본어 곡으로 세운 최고 기록입니다.이들은 지난해 7월 발매한 일본 싱글 '라이츠'로 43개 지역에서 해당 차트 1위에 오른 바 있습니다.방탄소년단의 일본 오리지널 곡으로는 처음으로 발매 직후 국내 음원 사이트 실시간 차트에 이름을 올리기도 했습니다.'스테이 골드'는 다음 달 15일 발매되는 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'(MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~)의 타이틀곡입니다.일본 TV도쿄 드라마 '나선의 미궁 - DNA 과학수사' 오리지널 사운드트랙(OST)이기도 한 이 곡은 세상에 좋은 일만 있는 것은 아니지만, 당신이 가진 반짝임을 잃지 않길 바란다는 메시지를 담았습니다.