KBS 월드라디오, 국내 최초 11개 언어 다국어 한반도 포털 사이트 구축

Photo : KBS WORLD Radio

11개 언어로 세계에 한국을 알리는 KBS의 국제방송채널인 KBS 월드라디오가 6.25 한국전쟁 발발 70주년을 맞아 남북관계와 관련된 정보를 총망라하여 외국어로 제공하는 인터넷 사이트 서비스를 개시했습니다.KBS 월드라디오는 6월 22일, 남북 관계 및 한반도 정세에 관한 폭넓은 정보를 담은 ‘포털’ 개념의 한반도 전문 사이트 <한반도 A to Z>를 총 11개 언어 버전으로 개발, 서비스에 들어갔습니다.KBS 월드라디오 홈페이지(http://world.kbs.co.kr) 내에 구축된 <한반도 A to Z>는 6.25 전쟁사 및 남북관계 70년을 연대별, 사건별로 정리하고, 남북한 통계, 북한 관련 정보, 남북 관계 최신 뉴스 등 한반도에 관한 정보를 총망라하고 있습니다.한국어를 비롯해 영어, 일본어, 중국어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 베트남어, 인도네시아어, 러시아어, 아랍어 등 10개 외국어 페이지로 구성되어 있습니다.딱딱하기 쉬운 전쟁 및 분단사를 스토리텔링 방식으로 풀어 설명하고, 인포그래픽, 사진 자료 등 시각적 요소를 적극 활용해 배경 지식이 없는 외국인도 쉽게 이해할 수 있도록 구성했으며, 검색 기능을 탑재해 사용자의 정보 검색 편의를 도모했습니다.통일부, 국방부, 통계청 등의 자료 협조를 받아 정보의 신뢰성과 정확성에 만전을 기했고, KBS 월드라디오가 11개 언어로 제작하는 뉴스, 시사 프로그램 및 관련 특집 프로그램 콘텐츠의 방대한 아카이브 구성으로 대한민국을 대표하는 공신력 있는 한반도 전문 사이트로서의 입지를 다지고자 했습니다.최근 몇 년간 남북 관계 및 북한에 대한 외국인들의 관심이 급증하고 있어 관련해 남북 관계 및 한반도 평화 프로세스에 대한 세계인의 이해를 제고하는데 큰 역할을 할 것으로 보입니다.KBS 월드라디오 박천기 국장은 “다국어 한반도 포털이 세계인에게 한반도 현안에 대한 공신력 있는 정보를 전달함으로써 남북 관계에 대한 한국인의 입장과 시각을 더 잘 이해할 수 있도록 하는 역할을 할 것으로 기대한다”며 “공영방송 KBS만이 할 수 있는 공적 책임 수행의 일부”라고 밝혔습니다.다국어 한반도 포털 <한반도 A to Z>는 홈페이지(http://world.kbs.co.kr) 또는 모바일 앱 ‘KBS World Radio’를 통해 이용할 수 있습니다.한편 KBS 월드라디오는 오는 6월 25일, 한국전쟁 참전 회고록의 저자 ‘여든 아홉이 되어서야 이 이야기를 꺼냅니다’ 한준식 할아버지와 그의 딸, 손녀 3대의 이야기를 담은 특별기획 다큐멘터리 <전쟁의 기억>을 방송할 예정입니다.