방탄소년단 정규 4집, 상반기 미국서 가장 많이 팔린 앨범

Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단(BTS)의 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)이 올해 상반기 미국에서 가장 많이 팔린 앨범으로 집계됐습니다.닐슨뮤직이 10일 공개한 올해 상반기 미국 음악시장 리포트에 따르면 방탄소년단 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'은 총 55만2천 장 상당의 판매고를 올리며 '톱 10 앨범 - 토털 세일즈' 랭킹 1위에 올랐습니다.'톱 10 앨범 - 토털 세일즈' 랭킹은 CD, LP, 카세트 등 실물 음반과 디지털 앨범 다운로드를 합산해 판매고를 집계한 것입니다.'맵 오브 더 솔 : 7' 앨범 총 판매고 가운데 CD가 96%를 차지했다고 빌보드는 전했습니다.방탄소년단은 실물 음반 판매량만 집계한 '톱 10 피지컬(실물) 앨범'에서도 52만8천장으로 1위를 차지했습니다.올해 상반기 미국에서 50만 장 이상이 팔려 '하프 밀리언셀러'에 오른 앨범은 방탄소년단 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)이 유일했습니다.음반 판매량과 디지털음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA), 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA)를 모두 합산해 가장 인기 있는 앨범 순위를 선정한 '톱 10 앨범'에서는 9위를 기록했습니다.빌보드에 따르면 방탄소년단은 올해 상반기 미국에서 앨범을 가장 많이 판 가수기도 합니다.2월 발매한 '맵 오브 더 솔 : 7' 뿐만 아니라 이전 앨범 판매고까지 합치면 방탄소년단은 올 상반기 미국에서 75만7천장 상당을 팔아치웠습니다.이 중 72만 장이 실물 음반입니다.아울러 방탄소년단은 앨범·다운로드·스트리밍을 합산해 선정한 팝 부문 '톱 5 장르 아티스트'에서 빌리 아일리시에 이어 2위에 올랐습니다.테일러 스위프트(3위), 저스틴 비버(4위), 할시(5위) 등 쟁쟁한 팝스타들을 제쳤습니다.그룹 NCT 127도 3월 발매한 정규 2집 '엔시티 #127 네오 존'(NCT #127 Neo Zone)으로 '톱 10 앨범' 8위에 오르는 등 두각을 드러냈습니다.실물 앨범 판매순위에서는 4위를 차지했습니다.올해 상반기 미국에서는 실물 앨범 판매량이 지난해 같은 기간에 비해 20.3% 감소했으며 특히 CD 판매는 30.2% 줄어들었습니다.지난해에 비해 판매량이 11.2% 늘어난 LP를 제외하면 실물 음반 부진이 심화한 것입니다.이런 추세에서 K팝 가수들의 실물 음반 판매가 강세를 보이는 것은 눈길을 끄는 현상입니다.