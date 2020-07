방탄소년단 일본 앨범, 이틀째 오리콘 차트 정상…총 50만장 판매

Photo : YONHAP News

그룹 방탄소년단(BTS)의 일본 정규앨범이 누적 판매량 50만장을 넘기면서 이틀째 오리콘 차트 정상에 올랐습니다.17일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~더 저니~'(MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~)는 16일 5만4천975장이 팔려 오리콘 일간 앨범 차트에서 1위를 차지했습니다.지난 15일 발매된 이 앨범은 발매 첫날 44만7천869장이 판매돼 해당 차트에서 1위를 차지한 바 있습니다.일본에서 발매된 해외 가수 앨범으로는 역대 가장 많은 첫날 판매량이었습니다.이로써 방탄소년단은 앨범을 낸 지 이틀 만에 총 50만2천844장의 누적 판매량을 기록했습니다.해당 앨범은 방탄소년단이 일본에서 2년 3개월 만에 발표한 정규 앨범으로 일본 오리지널 곡 '스테이 골드'(Stay Gold), '유어 아이즈 텔'(Your eyes tell) 등 13곡이 실렸습니다.발매 직후 일본을 비롯한 세계 81개 지역에서 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위에 오르기도 했습니다.