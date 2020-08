방탄소년단, 미 MTV 어워즈 '베스트 팝' 등 3개 부문 후보 올라

Photo : KBS News

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국의 유명 시상식인 'MTV 비디오 뮤직 어워즈' 3개 부문 후보에 올랐습니다.현지시각 30일 MTV 홈페이지에 공개된 후보 목록을 보면, 방탄소년단은 지난 2월 발표한 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 타이틀곡 '온'(ON)으로 '베스트 팝', '베스트 안무', '베스트 K팝' 후보에 선정됐습니다.방탄소년단은 '베스트 팝' 부문에서 테일러 스위프트의 '러버'(LOVER), 레이디 가가·아리아나 그란데의 '레인 온 미'(Rain on Me), 저스틴 비버의 '인텐션스'(Intentions) 등과 겨룹니다.'베스트 안무' 부문에서는 방탄소년단의 '온' 외에도 두아 리파의 '피지컬'(Physical), 다베이비의 '밥(BOP)', 레이디 가가·아리아나 그란데의 '레인 온 미' 등이 후보에 올랐습니다.가장 뛰어난 한국 가요에 주는 '베스트 K팝'은 '온'을 비롯해 엑소의 '옵세션'(Obession), (여자)아이들의 '오 마이 갓', 레드벨벳의 '사이코', 몬스타엑스의 '섬원스 섬원'(Someone's Someone), 투모로우바이투게더의 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려'가 경쟁합니다.'MTV 비디오 뮤직 어워즈'는 미국 음악 방송 채널 MTV가 개최하는 시상식으로, 모두 21개 부문에서 수상자를 가립니다.시상식은 다음 달 30일 MTV를 통해 생중계됩니다.