블랙핑크 '하우 유 라이크 댓' 뮤비 4억뷰 돌파

Photo : YONHAP News

지난 8일 데뷔 4주년을 기념한 블랙핑크가 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오로 유튜브 4억 뷰를 돌파하며 '겹경사'를 맞았습니다.소속사 YG엔터테인먼트는 블랙핑크 '하우 유 라이크 댓' 뮤직비디오가 8일 오후 10시 52분께 유튜브에서 조회수 4억 건을 넘었다고 9일 밝혔습니다.뮤직비디오가 지난 6월 26일 오후 6시 유튜브에 공개된 지 43일 만에 세운 기록으로, 역대 K팝 뮤직비디오 가운데 가장 빨리 4억 뷰에 도달했습니다.기존에 최단 시간 4억 뷰를 기록한 자신들의 '킬 디스 러브'의 63일을 20일 앞당겼습니다.'하우 유 라이크 댓'은 블랙핑크가 10월 2일 발매하는 정규 1집의 첫 번째 선공개 싱글로, 뮤직비디오는 유튜브에서 각종 기록을 세웠습니다.블랙핑크는 총 20편의 억대 뷰 영상을 갖고 있으며, 유튜브 채널 구독자 수는 '하우 유 라이크 댓' 발표 이후 약 610만명이 증가해 현재 4천350만명에 이릅니다.블랙핑크는 오는 28일 정규앨범 두 번째 싱글을 공개합니다.