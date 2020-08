Photo : YONHAP News

논문 대필 의혹에 휩싸여 재판에 넘겨진 현직 검사가 법정에서 "억울함을 풀어 달라"며 끝까지 무죄를 주장했습니다.서울중앙지법 형사23단독 황여진 판사는 업무방해 혐의로 재판에 넘겨진 A 검사와 동생 B 씨에 대한 결심공판을 28일 열었습니다.A 검사는 성균관대학교 법학전문대학원 박사과정에 재학하던 2016년 12월, 자신의 지도교수였던 C 교수와 공모해 C 교수의 제자에게 박사학위 예비심사용 논문을 작성하도록 한 뒤, 해당 논문을 자신이 쓴 것처럼 발표해 대학 측의 논문 예비심사 업무를 방해한 혐의로 기소됐습니다.A 검사는 이후 박사학위 논문 예비심사에 합격했습니다.A 검사의 동생 B 씨 역시 한 전문대 교수로 재직하면서 2018년 하반기 C 교수를 통해 대학원생에게 논문 3편을 대필하도록 한 뒤, 해당 논문들을 법학 학술지에 게재되도록 하거나 제출함으로써 학술지 편집위원 등의 논문심사 업무를 방해한 혐의로 기소됐습니다.B 씨는 논문 3편 가운데 2편은 대필 사실이 문제될 것을 우려해 논문 투고 철회를 신청한 것으로 조사됐습니다.검찰은 지난해 5월 A 검사와 B 씨를 재판에 넘겼지만, 공범 혐의를 받는 C 교수는 의혹이 불거지자마자 해외로 출국함에 따라 조사하지 못했습니다.재판 과정에서 A 검사는 무죄를 주장해왔고, B 씨는 문제가 된 논문 3편 가운데 2편에 대해서는 혐의를 인정했습니다.28일 최후 변론에서도 변호인은 검찰의 증명이 부족하다며, A 검사에게 무죄를 선고해 달라고 호소했습니다.변호인은 C 교수와 제자들 사이에 있었던 일을 A 검사와 B 씨는 전혀 알지 못한다며, '논문 대필' 의혹의 핵심 인물인 C 교수를 조사하지도 않고 두 사람을 기소한 것은 무리라고 주장했습니다.또 검찰이 문제삼은 박사과정 예비심사용 논문은 A 검사가 작성한 것이고, C 교수가 일부 내용을 수정해주었더라도 이는 대필이 아니라 지도교수로서의 "정당한 논문 지도행위"라서 위법하지 않다는 주장을 폈습니다.아울러 예비심사용 논문의 심사 대상은 '완결성'이 아니라 '논문 작성 역량 여부'이기 때문에, A 검사가 제출한 논문으로 심사위원들의 심사 업무가 방해받지도 않았다고 강조했습니다.A 검사의 동생 B 씨에 대해서 변호인은 논문 2편에 대해서는 공소사실을 인정하고 반성하고 있는 점을 고려해 달라고 재판부에 요청했습니다.나머지 논문 1편에 대해서는 B 씨가 핵심 아이디어를 발굴해 초안을 작성했다며, 일부 C 교수 측 도움을 받았다고 해도 대필로 볼 수는 없다고 혐의를 부인했습니다.이날 재판이 끝나기 전 A 검사는 "본 사건으로 그동안 천직으로 생각했던 검사로서의 직무를 수행하지 못한 채 오랜 기간 수사와 재판을 받아 왔다"라며 "검사이기 이전에 한 인간으로서 저의 인격과 자존심은 더 떨어질 곳도 없이 추락했다"라고 호소했습니다.이어 "재판장님이 현명한 판단으로 저의 억울함 풀어주실 것을 간곡히 부탁드린다"라고 밝혔습니다.B 씨도 "재작년 12월에 결혼 준비 등으로 바빴던 사정은 있지만, 어쨌든 선생으로서 좀 더 꼼꼼하게 챙기지 못한 점을 성찰하고 책임지는 자세가 필요하다고 생각한다"라면서도, 논문 1편에 대해서는 "제가 작성한 게 맞다고 생각한다"라고 강조했습니다.B 씨는 또 수사와 재판 과정에서 받은 스트레스로 건강이 크게 상한 점 등을 고려해 선처해달라고 재판부에 요청했습니다.검사는 구형 의견을 추후 서면으로 재판부에 내겠다고만 밝혔습니다.재판부는 오는 10월 14일 A 검사 등에 대한 판결을 선고하기로 했습니다.