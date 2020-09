Photo : KBS News

최근 한국 가수 사상 최초로 빌보드 싱글 1위를 차지한 방탄소년단(BTS)의 서울시 홍보 영상이 공개됩니다.서울관광재단은 방탄소년단의 '2020 서울관광홍보영상' 본편이 오는 11일 전 세계 동시 공개된다고 3일 밝혔습니다.또 본편 공개 일주일 전인 4일부터 10일까지 매일 한 편씩 방탄소년단 멤버 별로 모두 7편의 카운트다운 영상을 공개할 예정입니다.방탄소년단의 '서울에서 만나요, See You in Seoul' 서울관광홍보영상 본편은 VisitSeoul 서울관광 공식 홈페이지와 유튜브 채널, 페이스북, 인스타그램을 통해 한국 시각 기준 11일 오후 5시에 공개됩니다.방탄소년단은 지난 2017년부터 서울시 명예관광홍보대사로 4년째 활동 중입니다.