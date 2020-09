Photo : YONHAP News

걸그룹 트와이스가 일본에서 발매한 베스트 앨범으로 현지 주요 차트 정상을 휩쓸었습니다.17일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 전날 발매된 트와이스 베스트 3집 '해시태그트와이스3'(#TWICE3)는 6만7천808포인트를 기록해 오리콘 일간 앨범 차트에서 1위에 올랐습니다.이 앨범은 일본 최대 레코드숍인 타워레코드 일간 판매 랭킹에서도 1위를 차지했습니다.지난 2일 선공개된 수록곡 '스턱 인 마이 헤드'(STUCK IN MY HEAD) 일본어 버전이 라인 뮤직 주간 '톱 100'에서 1위를 기록하는 등 음원 역시 선전한 바 있습니다.'해시태그트와이스3'는 트와이스 대표곡인 '팬시'(FANCY), '필 스페셜'(Feel Special), '모어 앤드 모어'(MORE & MORE) 등을 한국어·일본어 버전으로 수록한 앨범입니다.트와이스는 일본에서 내놓은 음반 열 장이 모두 출하량 25만장을 넘겨 플래티넘 음반 인증을 받을 만큼 현지에서 인기가 높습니다.