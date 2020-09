Photo : YONHAP News

블랙핑크의 정규 1집 선공개곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상이 3억뷰를 돌파했습니다.21일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 이 영상은 이날 오전 5시 30분께 유튜브에서 조회수 3억건을 넘겼습니다.공개된 지 약 76일 20시간 만에 세운 기록으로, K팝 그룹 안무 영상 중 최단 시간으로 3억뷰를 달성했습니다.앞서 '하우 유 라이크 댓' 안무 영상은 약 15일 21시간 만에 1억뷰, 45일 4시간 만에 2억뷰를 넘어선 바 있습니다.'하우 유 라이크 댓'은 오는 10월 2일 블랙핑크가 발표하는 첫 번째 정규앨범 '디 앨범'의 선공개곡으로 지난 6월 발매됐습니다.미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트에서 각각 33위, 20위에 올라 당시 한국 걸그룹 사상 최고 순위를 기록했습니다.MTV 비디오 뮤직 어워즈 '올여름 최고의 곡', 유튜브 '글로벌 톱 서머송'에 선정되기도 했습니다.