세계 최대 온라인 K컬처 페스티벌 'K콘택트 시즌 2' 전세계 440만 명 동참

Photo : KBS News

열흘 동안 펼쳐진 세계 최대 온라인 K컬처 페스티벌 'K콘택트 시즌 2에 전 세계에서 440만 명에 이르는 K컬처 팬이 동참했습니다.CJ ENM과 한국콘텐츠진흥원이 지난달 16일부터 25일까지 열흘 동안 유튜브(Youtube), 티빙(TVING), KT시즌(SEEZN), 에이아이에스(AIS), 스마트 커뮤니케이션(Smart Communication) 등의 디지털 플랫폼에서 진행한 '케이콘택트 시즌2(KCON:TACT season2)'에 전 세계 440만 명의 K컬처 팬들이 함께한 것으로 나타났습니다.이는 지난 8년 동안 24차례 열린 오프라인 케이콘(KCON) 관람객보다 4배 이상 많은 수치입니다.이번 '케이콘택트 시즌2'는 ▲27개 팀 아티스트의 K팝 콘서트, ▲다양한 K라이프스타일 콘텐츠를 K팝 아티스트와 유튜브 크리에이터가 함께 전달하는 '케이콘 스튜디오 바이 다이아 티비(KCON STUDIO X DIA TV)', ▲비대면 상황에서 팬과 아티스트가 소통하는 온라인 팬미팅 '밋앤그릿(MEET&GREET)', ▲스타들의 재능기부로 지식을 나누는 '팝업 클래스(Pop Up Class)' 등 다채로운 프로그램으로 채워졌습니다.콘서트에는 AB6IX, A.C.E, ATEEZ, CLC, DAY6(Even of Day), 드림캐쳐, 에버글로우, 고스트나인, 하성운, 아이즈원, JO1, KARD, 김재환, 김우석, 이은상, 이달의 소녀, 마마무, 나띠, 원어스, 온앤오프, 박지훈, 선미, 더보이즈, TOO, 베리베리, WEi, WOODZ(조승연) 등 K팝 아티스트 27개 팀이 함께했습니다.한국콘텐츠진흥원과 함께 한 '케이콘 스튜디오 바이 다이아 티비(KCON STUDIO X DIA TV)'에서는 K게임, K푸드, K패션 등 광범위한 주제로 K-라이프스타일을 세계에 전파했습니다.한옥을 배경으로 촬영한 K만화 속 주인공들의 메이크업 따라하기 영상, 한국 만화책에 나온 한복을 직접 입어보는 영상, 게임을 통해 한국 음식 레시피를 소개하는 영상 등 다양한 콘텐츠를 통해 한국 문화를 알렸습니다.에릭남과 EXID 하니의 사회로 진행된 온라인 팬미팅에서는 팬들의 채팅 참여도가 실시간 반영되는 'AR타워', 모바일 기기를 움직이는 대로 공중에 그림이 구현되는 'AR 드로잉' 등 기존의 온라인 팬 미팅에서 시도되지 않았던 기술들을 통해 공간을 초월해 아티스트와 팬들이 함께 하는 듯한 감동을 선사했습니다.스타들의 재능기부로 글로벌 팬들과 지식을 나누는 '팝업 클래스(Pop Up Class)'도 처음으로 진행돼 WOODZ의 축구 클래스, 베리베리의 영상 촬영 편집 클래스, 최현우의 마술 클래스 등 다양한 분야의 수업이 큰 호응을 얻었습니다.김현수 CJ ENM 컨벤션라이브사업부장은 "케이콘택트 시즌2에는 한국콘텐츠진흥원과의 협업으로 더욱 다양한 K컬처 콘텐츠를 선보일 수 있었으며, 볼륨메트릭과 같은 신기술도 구현해 열흘간 유ㆍ무료 관객 합산 440만 명을 모을 수 있었다"며 "앞으로도 CJ ENM은 온·오프라인에서 페스티벌을 병행해 K컬처의 세계화 및 저변 확대에 앞장서 나가겠다"고 밝혔습니다.열흘간의 뜨거웠던 무대 비하인드 영상과 다양한 다시보기 서비스 등은 유튜브 Mnet K-POP과 KCON Official 채널, 티빙(TVING), KT 올레TV와 시즌(Seezn)을 통해 만나볼 수 있습니다.