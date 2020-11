한-UAE 수교 40주년 기념 온라인 K-POP 공연, 이틀만에 16만여 명 관람

Photo : KBS News

한국과 아랍에미리트(UAE) 수교 40주년을 기념해 UAE에서 열린 온라인 K-POP 콘서트를 이틀 동안 중동 지역의 한류 팬 16만여 명이 관람한 것으로 집계됐습니다.한국콘텐츠진흥원은 지난 13일 저녁 아랍에미리트 한국문화원 유튜브를 통해 공개된 온라인 K-POP 콘서트 KITE (K-POP In The Emirates)가 동시 시청률 최고 15,400여 명에 이르는 관심 속에 진행됐으며, 15일 오후를 기준으로 16만여 명이 관람한 것으로 나타났다고 밝혔습니다.이번 온라인 콘서트에는 NCT U와 아스트로, 모모랜드 등 인기 K-POP 그룹 26팀이 참여했으며, 온라인 공연이 시작되기 한 시간 전부터 UAE를 비롯한 중동 지역의 K-POP 팬 만여 명이 접속해 기다리는 등 높은 관심 속에 행사가 열렸다고 콘텐츠진흥원 측은 설명했습니다.당초 한국과 아랍에미리트는 수교 40주년을 맞이한 올해 다양한 공동 문화행사를 열 예정이었으나, 코로나19 확산으로 현장 공연 등이 취소되면서 대부분의 행사가 온라인으로 진행되고 있습니다.이번 KITE (K-POP In The Emirates) 온라인 공연 영상은 오는 18일까지 공개됩니다.