한-UAE 수교 40주년 미술 공모전 '두 세계' 대상 선정

한국과 아랍에미리트(UAE) 수교 40주년을 기념해 아랍에미리트에서 열린 미술공모전 "당신의 한국을 그리세요"에서 아이샤 초우드후리의 "두 세계"(Two World)가 대상을 수상했습니다.주UAE한국문화원은 2020 코리아페스티벌 프로그램의 하나로, 지난 한 달간 한국과 아랍에미리트의 우호를 나타내는 미술 작품 공모전을 진행한 결과 "두 세계"를 대상으로 선정했다고 밝혔습니다.또 최우수상으로는 김하나 작 "We have good memories"가, 공동우수상으로는 최루시 작 "To Prosperity Together"와 아지즈 알샤리프 작 "Friendship"이 선정됐습니다.이번 공모전에는 아랍에미리트 현지인과 한국 교민 등이 모두 62점의 작품을 출품했으며, 심사는 아랍에미리트에서 가장 우수한 예술가로 평가되고 있는 무함마드 알아스타드 씨가 전문심사위원으로 참여한 가운데 창의성과 그림실력, 주제와 적합성 등을 기준으로 이뤄졌다고 주UAE한국문화원은 설명했습니다.한국문화원은 앞으로도 다양한 주제로 온라인 행사를 열어 한국에 관심 있는 재능 있는 한류 팬들을 발굴하고 이들과 협력하는 새로운 방식으로 한국문화를 홍보할 예정입니다.