США и КНДР возобновят работу по поиску останков американских военнослужащих

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США и КНДР договорились возобновить после 11-летнего перерыва работы по поиску останков американских военнослужащих, погибших в Корейской войне. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, подводя итоги переговоров, состоявшимся 15 июля в пограничном пункте Пханмунчжом. Он отметил, что переговоры были продуктивными и проходили в ключе сотрудничества. Предполагается, что на территории Севера находятся останки около 5.600 американских военнослужащих. Рабочие переговоры по этому вопросу начнутся 16 июля. В период с 1990 по 2007 год северокорейская сторона передала США останки 443 солдат.