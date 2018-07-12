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Дональд Трамп высоко оценил достоинства Ким Чон Ына

Write: 2018-07-16 10:58:06Update: 2018-07-16 11:19:03

Дональд Трамп высоко оценил достоинства Ким Чон Ына

Photo : KBS News

В интервью британскому Daily Mail президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чон Ына великой личностью. Он также назвал его весёлым и жёстким одновременно человеком, а также хорошим переговорщиком. На вопрос о том, не является ли Ким Чон Ын диктатором, Трамп отметил последние положительные перемены в КНДР. Такая позиция главы Белого дома может указывать на стремление поддерживать двустороннее доверие и продолжать переговоры по денуклеаризации. Трамп также отметил, что США избавляются от войн и выходят из них.  


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