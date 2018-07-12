Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 68,1%

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Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина снижается четыре недели подряд. Он упал до 68,1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter с 9 по 13 июля среди 2,5 тыс. человек. Данный показатель на 1,2% ниже по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 26,2% опрошенных - на 1,3% больше. Эксперты полагают, что некоторое снижение уровня поддержки президента связано с шумом вокруг неоднозначности мер по определению МРОТ, ухудшением ситуации на рынке труда, сохранением обеспокоенности населения относительно ухудшения экономической ситуации. Демократическую партию Тобуро поддерживают 45,6% опрошенных, партию Свободная Корея - 17%, партию Справедливости – 11,6%, партию Справедливого будущего – 6,4%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.