В Сеуле, провинциях Кёнгидо и Канвондо объявлено предупреждение о жаре

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16 июля в 11 часов утра в Сеуле, провинциях Кёнгидо и Канвондо было объявлено предупреждение о жаре. Прежде в этих районах власти призывали проявить внимание в связи с высокой температурой воздуха. Предупреждение объявляется в том случае, если температура воздуха превышает +35°С. В настоящий момент данный режим введён в большинстве районов страны. В этом году жара наступила на 10 дней раньше, чем в прошлом. В прежние годы сезон дождей завершался 24-25 июля, но в этом раз это произошло уже 11 июля. После того, как циклон ушёл на север, Корейский полуостров попал под влияние северо-тихоокеанского антициклона, который был дополнен другими факторами, которые привели к сильнейшей жаре. Велика вероятность того, что жара продолжится 10-15 дней.