Юг ожидает от Севера расписание концерта «Осень пришла»

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Министерство культуры, спорта и туризма РК направило северокорейской стороне запрос о программе концерта художественной делегации Севера на Юга под названием «Осень пришла». Об этом 16 июля сообщил представитель министерства Хван Сон Ун. По его словам, запрос был направлен из-за необходимости определения конкретных сроков мероприятия. Как только Север ответит, Юг приступит к подготовке мероприятия. Ранее во время концерта министр культуры РК То Чжон Хван заявлял, что Ким Чон Ын проявил высокий интерес к южнокорейским артистам, которые выступали в Пхеньяне с концертом под «Весна приходит». Тогда же и было принято решение о подготовке ответного концерта северян в Сеуле под названием «Осень пришла».