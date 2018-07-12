Президент США подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР

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Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон, который призван содействовать соблюдению прав человека в КНДР. Законодательная инициатива 2017 года, поддержанная Конгрессом, продлевает и расширяет действие аналогичного закона, принятого в 2004 году. В соответствии с документом, продлена программа защиты беженцев из КНДР, администрация США обязана предоставлять на постоянной основе Конгрессу доклады о продовольственной помощи Северу. Предусмотрены продление трансляции передач о правах человека на территорию КНДР, а также финансовая поддержка организаций, которые распространяют среди северокорейцев информацию о внешнем мире.