Госсекретарь США призывает продолжить санкционное давление на Пхеньян

Для достижения полной денуклеаризации должно быть продолжено давление на Пхеньян с помощью санкций. «Санкционное давление - это продолжающийся процесс», - заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе состоявшейся в пятницу при посещении штаб-квартиры ООН встречи с журналистами. Майкл Помпео отметил также, что президент США Дональд Трамп позитивно оценивает перспективы процесса денуклеаризации, и «по мере достижения прогресса КНДР может находиться в ООН не как государство-изгой, а как друг». Госсекретарь США напомнил, что вопрос о ядерной и ракетной программах КНДР стоял в повестке заседаний Совета Безопасности ООН неоднократно, и для решения проблемы потребуется полномасштабное применение санкций. От северокорейского руководства также потребуется полное выполнение данных им обязательств. Нужно время, но КНДР может ожидать лучшее будущее,- отметил Майкл Помпео.