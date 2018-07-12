General Motors инвестирует 50 млн долларов в модернизацию своего завода в РК

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Компания General Motors инвестирует 50 млн долларов в модернизацию и расширение своего завода в административном округе Пупхён-гу города Инчхона с целью превращения убыточного предприятия в прибыльное. Об этом сообщил в пятницу представитель компании GM Korea, 77% акций которой принадлежит General Motors. Инвестиции позволят увеличить в будущем году объём производства автомобилей на 75 тыс. единиц по сравнению с нынешним годом, доведя его до 430 тыс. единиц. После того как, на работу в компанию будут приняты дополнительно 100 человек, общая численность работающих превысит 3 тыс. человек. В 2014-2017 годах GM Korea понесла убытки на сумму 2 млрд 900 млн долларов из-за снижения спроса и отсутствия новых моделей. В соответствии с планом расширения производства, GM Korea будет выпускать 15 новых или модернизированных моделей автомобилей.