Кан Гён Хва: Сеул поддержит шаги Пхеньяна к денуклеаризации

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Сеул поддержит выполнение Пхеньяном своего обещания о полном отказе от ядерной программы. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва перед состоявшейся в пятницу в Нью-Йорке встречей с госсекретарём США Майклом Помпео. Она напомнила журналистам о том, что северокорейская сторона неоднократно заявляла о «чёткой приверженности» полной денуклеаризации, в том числе в ходе недавнего северокорейско-американского саммита. Южнокорейская сторона будет поддерживать шаги Пхеньяна к денуклеаризации, отметила Кан Гён Хва. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РК и США состоялись в миссии РК при ООН. Участники переговоров проинформировали друг друга о контактах с представителями КНДР, имевшими место после их предыдущей встречи в Токио. Выступая на совместном брифинге с представителями 15 стран-членов Совета Безопасности ООН, состоявшемся после переговоров, Кан Гён Хва отметила, что любому ослаблению антисеверокорейских санкций должны предшествовать шаги Пхеньяна к денуклеаризации, однако в качестве импульса для активизации диалога нельзя исключать «ограниченного» ослабления санкций. Коснувшись южнокорейско-американских связей, глава МИД РК отметила, что никогда раньше «общение и координация между двумя странами не были такими близкими».