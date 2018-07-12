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В мире

Россия выступает за шаги навстречу КНДР по мере развития процесса денуклеаризации

Write: 2018-07-21 14:00:02Update: 2018-07-21 15:22:45

Россия выступает за шаги навстречу КНДР по мере развития процесса денуклеаризации

Россия выступает за то, чтобы Совет Безопасности ООН делал шаги навстречу КНДР по мере развития процесса денуклеаризации. Как сообщает ТАСС, об этом заявил  в пятницу заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, подводя итоги встречи с госсекретарём США Майклом Помпео и представителями Совета Безопасности. Он высказал мнение, что «для устойчивости переговорного процесса нужно говорить о смягчении санкционного давления по линии Совеза ООН, а также снятии односторонних американских санкций».
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