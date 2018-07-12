Президент РК выступает за самостоятельность и деполитизацию спецслужб

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Правительство никогда не будет использовать Национальную службу разведки в политических целях. Об этом заявил в пятницу президент РК Мун Чжэ Ин после заслушивания отчёта о работе разведывательного органа. Он обещал также никогда не требовать от сотрудников спецслужб личной преданности президенту. Глава государства впервые после вступления в должность в мае прошлого года заслушал отчёт о работе спецслужб, хотя его администрация, а именно управление национальной безопасности, тесно взаимодействует с Национальной службой разведки, прежде всего в вопросах, касающихся контактов с Севером. Мун Чжэ Ин отметил, что сотрудники спецслужб сыграли важную роль в содействии организации исторических межкорейских переговоров на высшем уровне, встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чон Ына. В марте директор Национальной службы разведки Со Хун и начальник управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён посетили Пхеньян, после чего состоялись два межкорейских саммита и историческая встреча глав КНДР и США. Одновременно президент Мун Чжэ Ин призвал спецслужбы провести внутреннее реформирование, чтобы в дальнейшем исключить саму возможность причастности к политическим скандалам.