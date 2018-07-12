Число долгосрочных безработных в РК – максимальное с 2000 года

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Число долгосрочных безработных в РК в первой половине текущего года оказалось самым высоким за последние 18 лет. По данным Национального статистического управления, в период с января по июнь нынешнего года количество ищущих работу на протяжении шести и более месяцев подряд, составляло в среднем 144 тыс. человек в месяц. Это примерно на 17 тыс. человек больше, чем за тот же период прошлого года. Нынешний показатель приближается к рекорду 2000 года, когда он составлял 146 тыс. человек на волне последствий азиатского финансового кризиса. Многие корейцы отказываются от поисков работы. В первом полугодии таких оказалось в среднем 501 тыс. человек в месяц, что является максимумом с 2014 года. В связи с ухудшением ситуации на рынке труда правительство понизило прогноз роста занятости в этом году с 320 тыс. до 180 тыс. человек. Это самый низкий показатель с 2009 года, когда ощущались последствия глобального финансового кризиса.