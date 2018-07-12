На фондовых рынках РК потрясений не ожидается

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По мнению экспертов, стоимость акций южнокорейских компаний будет колебаться на будущей неделе в ограниченном диапазоне, поскольку инвесторы продолжат анализировать финансовые показатели компаний за второй квартал на фоне опасений относительно протекционизма в мировой торговле. Крупные экономики, в том числе США, Китай и Евросоюз, участвуют в торговых спорах. Главный индекс Корейской биржи KOSPI составил по итогам минувшей недели 2289,19 пункта снизившись на 0,94% по сравнению с предыдущей неделей. На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно отслеживать стоимость акций таких крупных компаний как Hyundai Motor и SK hynix, которые планируют опубликовать результаты своей финансовой деятельности за первое полугодие.