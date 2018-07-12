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Политика

Стали известны новые подробности планировавшегося введения военного положения

Write: 2018-07-21 14:56:29Update: 2018-07-21 15:23:57

Стали известны новые подробности планировавшегося введения военного положения

Photo : KBS News

Стали известны новые подробности подготовки к возможному введению в РК военного положения в период подготовки к импичменту бывшему президенту Пак Кын Хе. Администрация президента РК обнародовала в пятницу ещё один документ, предусматривающий в случае усиления антиправительственных выступлений ограничение свободы прессы и парламентской деятельности. 67-страничный план предписывал введение цензуры СМИ немедленно после введения военного положения, а также арест парламентариев, участвующих в уличных акциях. 
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