Стали известны новые подробности планировавшегося введения военного положения

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Стали известны новые подробности подготовки к возможному введению в РК военного положения в период подготовки к импичменту бывшему президенту Пак Кын Хе. Администрация президента РК обнародовала в пятницу ещё один документ, предусматривающий в случае усиления антиправительственных выступлений ограничение свободы прессы и парламентской деятельности. 67-страничный план предписывал введение цензуры СМИ немедленно после введения военного положения, а также арест парламентариев, участвующих в уличных акциях.